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13:19, 26 февраля 2025Мир

Лавров заявил о «науськивании» Киева для продолжения боевых действий

Лавров: Европа науськивает Киев для продолжения боевых действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Европа «науськивает» Киев для продолжения боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

По словам министра, европейские страны стремятся подорвать любые перемены в расстановке политических сил по вопросам, связанным с мирным урегулированием украинского кризиса. Лавров привел в пример, объявления Западом о крупных пакетах военной помощи, а также завления европейских политиков, подчеркивающих, что «для Украины мир хуже войны».

Ранее глава МИД РФ заявил, что голосование в ООН по резолюции о конфликте на Украине говорит о медленном начале понимания первопричин начала кризиса. По его словам, понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, «пусть медленно, но пробивает себе дорогу».

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