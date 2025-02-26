Лавров заявил о «науськивании» Киева для продолжения боевых действий

Лавров: Европа науськивает Киев для продолжения боевых действий

Европа «науськивает» Киев для продолжения боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

По словам министра, европейские страны стремятся подорвать любые перемены в расстановке политических сил по вопросам, связанным с мирным урегулированием украинского кризиса. Лавров привел в пример, объявления Западом о крупных пакетах военной помощи, а также завления европейских политиков, подчеркивающих, что «для Украины мир хуже войны».

Ранее глава МИД РФ заявил, что голосование в ООН по резолюции о конфликте на Украине говорит о медленном начале понимания первопричин начала кризиса. По его словам, понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, «пусть медленно, но пробивает себе дорогу».