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16:15, 25 февраля 2025Мир

Лавров назвал голосование в ООН по Украине пониманием первопричин конфликта

Лавров: Голосование в ООН говорит о начале понимания первопричин конфликта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Голосование в ООН по резолюции о конфликте на Украине говорит о медленном начале понимания первопричин начала кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хочу констатировать, что вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее [ООН], в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу», — рассказал дипломат в ходе визита в Иран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг голосования по американскому проекту
резолюции по Украине в ООН, заявил, что позиция США по вопросу украинского конфликта является сбалансированной, в отличие от стран Европейского союза (ЕС). Документ называется «Путь к миру». За его принятие проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было.

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