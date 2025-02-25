Лавров назвал голосование в ООН по Украине пониманием первопричин конфликта

Лавров: Голосование в ООН говорит о начале понимания первопричин конфликта

Голосование в ООН по резолюции о конфликте на Украине говорит о медленном начале понимания первопричин начала кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хочу констатировать, что вчерашние мероприятия в ООН на Генеральной ассамблее [ООН], в Совете Безопасности показали одну очень важную вещь: понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу», — рассказал дипломат в ходе визита в Иран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг голосования по американскому проекту

резолюции по Украине в ООН, заявил, что позиция США по вопросу украинского конфликта является сбалансированной, в отличие от стран Европейского союза (ЕС). Документ называется «Путь к миру». За его принятие проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было.