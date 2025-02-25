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12:53, 25 февраля 2025Мир

В Кремле назвали позицию США по Украине сбалансированной

Песков: Позиция США по Украине является сбалансированной в отличие от Европы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Позиция США по вопросу украинского конфликта является сбалансированной, в отличие от стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг американской резолюции в ООН по Украине, передает ТАСС.

«Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что США демонстрируют подобными шагами готовность к конструктивному участию в окончании конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Европа пока не готова к сбалансированной позиции по этому вопросу.

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». За принятие резолюции проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было. Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.

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