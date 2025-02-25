Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». Среди тех, кто проголосовал за принятие резолюции (всего 10 стран), оказались Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов «против» не было.
США искренне признательны членам Совета за поддержку данной резолюции и приветствуют первую резолюцию, принятую Советом за три года конфликта на Украине, которая решительно призывает положить ему конец. (…) Это первый шаг, который чрезвычайно важен. Все мы должны им гордиться
Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной ассамблеи (ГА), где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.
Американский проект состоит из трех абзацев
В СБ США был представлен тот же проект, что и во время заседания ГА — он умещается на одной странице и состоит всего из трех абзацев.
Из основных тезисов в нем указано, что авторы сожалеют о жертвах конфликта и выражают скорбь обеим сторонам, просят о скорейшем его прекращении и призывают к прочному миру между двумя странами. Главной целью ООН называется «поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров».
Все поправки были отклонены
Российская сторона назвала американскую резолюцию шагом в правильном направлении, но предложила две поправки. На Генассамблее РФ попросила к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин». Вторая поправка предполагала заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины».
Европейские страны представили аналогичные поправки и на Генассамблее, и в СБ. Они попросили заменить слова «конфликт между РФ и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину». Также в проект захотели добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды» и заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».
В результате все пять поправок не прошли. США воздержались от голосования по всем из них.
При этом Великобритания и Франция могли помешать принятию резолюции, наложив право вето как постоянные члены СБ ООН, однако не стали этого делать.