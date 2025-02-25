«Путь к миру». Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине. О чем говорится в документе из трех абзацев?

Совбез ООН одобрил предложенную резолюцию по Украине, США и РФ проголосовали за

Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по Украине под названием «Путь к миру». Среди тех, кто проголосовал за принятие резолюции (всего 10 стран), оказались Россия, КНР и США. Еще пять стран воздержались, голосов «против» не было.

США искренне признательны членам Совета за поддержку данной резолюции и приветствуют первую резолюцию, принятую Советом за три года конфликта на Украине, которая решительно призывает положить ему конец. (…) Это первый шаг, который чрезвычайно важен. Все мы должны им гордиться Дороти Ши временный поверенный в делах США при ООН

Голосование в Совбезе прошло после заседания Генеральной ассамблеи (ГА), где проект США приняли с тремя поправками, а антироссийский проект Украины в соавторстве европейских стран — без поправок. СБ же одобрил американский проект в его первоначальном виде.

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Американский проект состоит из трех абзацев

В СБ США был представлен тот же проект, что и во время заседания ГА — он умещается на одной странице и состоит всего из трех абзацев.

Из основных тезисов в нем указано, что авторы сожалеют о жертвах конфликта и выражают скорбь обеим сторонам, просят о скорейшем его прекращении и призывают к прочному миру между двумя странами. Главной целью ООН называется «поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров».

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Все поправки были отклонены

Российская сторона назвала американскую резолюцию шагом в правильном направлении, но предложила две поправки. На Генассамблее РФ попросила к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» добавить слова «в том числе путем устранения его коренных причин». Вторая поправка предполагала заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины».

Европейские страны представили аналогичные поправки и на Генассамблее, и в СБ. Они попросили заменить слова «конфликт между РФ и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину». Также в проект захотели добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды» и заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

В результате все пять поправок не прошли. США воздержались от голосования по всем из них.

При этом Великобритания и Франция могли помешать принятию резолюции, наложив право вето как постоянные члены СБ ООН, однако не стали этого делать.