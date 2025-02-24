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19:00, 24 февраля 2025Мир

Небензя оценил проект резолюции США по Украине

Небензя: РФ считает резолюцию США по Украине шагом в правильном направлении
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия считает подготовленный США проект нейтральной резолюции по Украине шагом в правильном направлении. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция доступна на сайте международной организации.

«Этот текст — безусловно, шаг в правильном направлении. С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него правку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса», — отметил российский представитель.

Небензя подчеркнул, что предлагаемые европейскими странами поправки к американскому проекту резолюции по Украине направлены на то, чтобы изменить суть документа. Дипломат также призвал все здравомыслящие делегации поддержать поправку России.

Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что американская сторона не поддерживает антироссийский проект резолюции Генассамблеи и призвала отозвать его.

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