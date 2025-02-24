США выступили против антироссийского проекта резолюции ООН

Представитель США в ООН Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции ГА

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи (ГА). Ее слова передает РИА Новости.

«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», — отметила представитель Вашингтона.

Ранее издание The Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США призвали отозвать проект антироссийской резолюции в ГА ООН, который был составлен Украиной и странами Европейского союза.

22 февраля США в проекте резолюции ГА ООН также отказались обвинить Россию в начале украинского конфликта. Вашингтон не захотел быть соавтором документа, где вина возложена на Москву.