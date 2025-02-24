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15:45, 24 февраля 2025Мир

США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ООН

FT: США призвали отозвать проект антироссийской резолюции в Генассамблее ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Globallookpress.com

США призвали отозвать проект антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее (ГА) ООН, который был составлен Украиной и странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США призвали отозвать резолюцию. Вместо этого Вашингтон предложил свой собственный документ, в котором действия России и Украины уравниваются, а также выражается трагическая утрата жизней в конфликте», — передает издание.

По мнению одного из источников, «американская формулировка неприемлема», поскольку является частью «более широкой смены политики» США в отношении украинского кризиса.

22 февраля США в проекте резолюции ГА ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон не захотел быть соавтором проекта, где вина возложена на Москву, и предложил новый, нейтральный, под названием «Путь к миру».

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