Сербия ошибочно проголосовала за западную резолюцию ООН по Украине. Как на это отреагировали внутри страны и в России?

Захарова о голосовании Сербии по резолюции ООН: сербский народ не предаст Россию

Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине «по ошибке». Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. По словам политика, она должна была воздержаться.

Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. <…> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться Александр Вучич президент Сербии

В сентябре сербский лидер обвинил выступающих на полях Генассамблеи ООН в лицемерии при обсуждении Украины. По его словам, политики заявляют о том, что конфликт на Украине является невиданным со времен Второй мировой войны прецедентом, их слова свидетельствуют о двойных стандартах в подходах к международному праву.

Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст. После голосования в ООН за резолюцию по Украине дипломат опубликовала пост на сербском языке.

Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии Мария Захарова официальный представитель МИД России

Вице-премьер Сербии не поверил в ошибку делегатов

Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию позорным.

Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство Александр Вулин вице-премьер Сербии

По его словам, Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Белграда. Вулин подчеркнул, что министр иностранных дел Марко Джурич должен взять ответственность за инцидент.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться. Среди тех, кто голосовал против — Россия, США и Израиль.

В тексте резолюции от России требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с украинской территории. Кроме того, в документе содержится односторонний призыв к российской стороне прекратить боевые действия.

До голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи.

22 февраля США в проекте резолюции ГА ООН также отказались обвинить Россию в начале украинского конфликта. Вашингтон не захотел быть соавтором документа, где вина возложена на Москву.

Американские представители предложили свой проект под названием «Путь к миру». В тексте указано, что Соединенные Штаты скорбят о жертвах российско-украинского конфликта. США не поддержали формулировки о российском вторжении на Украину и отказались от призыва к РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает подготовленный США проект нейтральной резолюции по Украине шагом в правильном направлении. Он призвал делегации поддержать поправку России о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что предлагаемые европейскими странами поправки к американскому проекту резолюции по Украине направлены на то, чтобы изменить суть документа.

