Вучич заявил о лицемерии западных политиков на полях ГА ООН

Вучич обвинил выступающих на полях ГА ООН в лицемерии при обсуждении Украины

Некоторые выступающие на Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН политики заявляют о том, что конфликт на Украине является невиданным со времен Второй мировой войны прецедентом, их слова свидетельствуют о двойных стандартах в подходах к международному праву. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил о заявлениях западных политиков, которые считают, что специальная военная операция (СВО) якобы открыла «ящик Пандоры». Они утверждают, что все страны стали «свидетелями прецедента, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны».

«Это абсолютная неправда», — подчеркнул сербский лидер. Он уточнил, что Белград не ставит под вопрос территориальную целостность Украины. Вучич напомнил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были не чем иным, как беспрецедентным нарушением международного права. Он обвинил выступающих на полях ООН в лицемерии при обсуждении Украины.

Также Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.