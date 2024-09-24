Вучич предупредил о приближении к ядерной катастрофе

Президент Сербии Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Его слова на Генеральной Ассамблее ООН приводит РИА Новости.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — заявил сербский президент.

Вучич добавил, что народ Сербии «глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах», которые происходят во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее заявил, что Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Сербский лидер назвал сторонников подобных догадок ненормальными.