Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:01, 24 сентября 2024Мир

Вучич предупредил о приближении к ядерной катастрофе

Президент Сербии Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Его слова на Генеральной Ассамблее ООН приводит РИА Новости.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — заявил сербский президент.

Вучич добавил, что народ Сербии «глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах», которые происходят во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее заявил, что Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Сербский лидер назвал сторонников подобных догадок ненормальными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины задумались о переговорах с Путиным. «План победы» Зеленского сочли «списком пожеланий»

      В США заявили об отсутствии заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ

      Минздрав Ливана назвал число жертв ударов Израиля

      Вучич заявил о лицемерии западных политиков на полях ГА ООН

      Китай призвал не расширять зону боевых действий в украинском конфликте

      В Белом доме заявили о сохранении запрета на удары вглубь РФ

      Посетитель попытался вынести из Российской национальной библиотеки редкое издание

      Вучич предупредил о приближении к ядерной катастрофе

      Гутерриш предупредил о рисках разрастания украинского конфликта

      В Британии предупредили о судьбе украинцев в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше