Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

Вучич: Сербия никогда не передаст ВСУ истребители МиГ-29

Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — рассказал сербский лидер.

Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Вучич назвал сторонников подобных догадок ненормальными.

Ранее Вучич заявил, что Сербия приобрела у Франции 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро, так как российские аналоги невозможно приобрести из-за санкций. По его словам, в распоряжении у Белграда впервые будут самолеты западного производства.