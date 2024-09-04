Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 4 сентября 2024Мир

Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

Вучич: Сербия никогда не передаст ВСУ истребители МиГ-29

Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — рассказал сербский лидер.

Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Вучич назвал сторонников подобных догадок ненормальными.

Ранее Вучич заявил, что Сербия приобрела у Франции 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро, так как российские аналоги невозможно приобрести из-за санкций. По его словам, в распоряжении у Белграда впервые будут самолеты западного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Биржевые цены на топливо в России стали расти быстрее

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше