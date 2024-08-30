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00:14, 30 августа 2024Мир

Вучич объяснил покупку истребителей у Франции

Вучич: Сербия из-за санкций купила 12 истребителей у Франции, а не у России

Фото: Cody Froggatt / News Images / Global Look Press

Сербия приобрела у Франции 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, в распоряжении у Белграда впервые будут самолеты западного производства. Глава государства отметил, что сейчас приобреcти российские самолеты невозможно из-за санкций.

«Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?», — сказал Вучич.

Ранее Александр Вучич заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон желал введения санкций против России со стороны Сербии. Президент подчеркнул, что Белград не стал этого делать.

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      Артём Верейкин
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