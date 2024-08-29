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22:55, 29 августа 2024Мир

Вучич рассказал о желании Макрона в вопросе санкций против России

Вучич: Сербия не ввела санкции против России, несмотря на желание Макрона
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yann Guillo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон желал, чтобы Сербия ввела санкции против России, но Белград не стал этого делать. Об этом на пресс-конференции заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Я знаю, что Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — рассказал политик.

По его словам, за свои политические решения он обязан отчитываться только перед сербским народом. Президент также отметил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и отправил Киеву гуманитарную помощь «в 20 раз больше, чем все остальные на Балканах вместе».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что перед Сербией и странами Европейского союза (ЕС) стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты демократических ценностей. По его мнению, сербская, французская и европейская молодежь в целом желает сохранения демократического общества, «и по этому вопросу нет никаких сомнений».

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      Артём Верейкин
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