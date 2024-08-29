Вучич рассказал о желании Макрона в вопросе санкций против России

Вучич: Сербия не ввела санкции против России, несмотря на желание Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон желал, чтобы Сербия ввела санкции против России, но Белград не стал этого делать. Об этом на пресс-конференции заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Я знаю, что Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого», — рассказал политик.

По его словам, за свои политические решения он обязан отчитываться только перед сербским народом. Президент также отметил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и отправил Киеву гуманитарную помощь «в 20 раз больше, чем все остальные на Балканах вместе».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что перед Сербией и странами Европейского союза (ЕС) стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты демократических ценностей. По его мнению, сербская, французская и европейская молодежь в целом желает сохранения демократического общества, «и по этому вопросу нет никаких сомнений».