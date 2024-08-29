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17:04, 29 августа 2024Мир

Макрон заявил о стоящем перед Сербией вопросе поддержания единого фронта против России

Макрон: перед Сербией и ЕС стоит вопрос поддержания единого фронта против РФ

Фото: Manon Cruz / Reuters

Перед Сербией и странами Европейского союза (ЕС) стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты демократических ценностей. Это в своей авторской статье для сербского издания «Политика» заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Вопрос, который в данный момент стоит перед Сербией, а также перед всеми нами, европейцами, даже в большей степени, чем вопрос о необходимости поддержания единого фронта против России, — это вопрос о типе общества, в котором наша молодежь захочет жить», — написал французский лидер.

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По мнению Макрона, сербская, французская и европейская молодежь в целом желает сохранения демократического общества «и по этому вопросу нет никаких сомнений».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты.

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      Глеб Бажуткин
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