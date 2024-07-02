Вучич назвал США историческим союзником Сербии

Вучич: Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты

Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты, заявил сербский президент Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Сербии посетил прием в посольстве США в связи с празднованием Дня независимости. По его словам, этот день — один из важнейших моментов в истории США, когда принципы свободы, демократии и равенства были установлены как фундамент американского общества.

Как уточнил президент, праздник служит и напоминанием о приверженности «свободолюбивому духу и справедливости», на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии. Он назвал США историческим союзником Сербии.

«Союзники в решающие исторические моменты — Сербия и США — разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество», — подчеркнул Вучич. По его словам, отношения стран должны развиваться со взаимным уважением.

Ранее Вучич заявил, что Сербия привержена дальнейшему развитию дружбы с США и укреплению отношений двух стран.