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22:41, 2 июля 2024Мир

Вучич назвал США историческим союзником Сербии

Вучич: Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты, заявил сербский президент Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Сербии посетил прием в посольстве США в связи с празднованием Дня независимости. По его словам, этот день — один из важнейших моментов в истории США, когда принципы свободы, демократии и равенства были установлены как фундамент американского общества.

Как уточнил президент, праздник служит и напоминанием о приверженности «свободолюбивому духу и справедливости», на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии. Он назвал США историческим союзником Сербии.

«Союзники в решающие исторические моменты — Сербия и США — разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество», — подчеркнул Вучич. По его словам, отношения стран должны развиваться со взаимным уважением.

Ранее Вучич заявил, что Сербия привержена дальнейшему развитию дружбы с США и укреплению отношений двух стран.

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      Марина Совина
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