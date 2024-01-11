Вучич подтвердил приверженность Сербии дружбе с США

Президент Вучич: Сербия привержена развитию дружбы с США

Сербия привержена дальнейшему развитию дружбы с США и укреплению отношений двух стран. Об этом заявил президент страны Александр Вучич по итогам встречи с послом США Кристофером Хиллом, передает РИА Новости.

«Открытый разговор с послом США о дальнейшем развитии сербско-американских политических и экономических отношений (...) Подтвердили нашу приверженность сохранению мира и стабильности в регионе и укреплению дружбы и сотрудничества Сербии и США», — рассказал Вучич.

Он также отметил, что стороны обсудили проблему международной позиции Сербии, а также ситуацию вокруг Косова и Метохии.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия развивает отношения с США, при этом не обрывая связи с Россией. Состояние отношений Белграда и Вашингтона он описал как «почти отличное».