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01:26, 22 сентября 2023Мир

Вучич отметил развитие отношений с США и Россией

Вучич заявил о развитии отношений Сербии с США без прерывания связей с Россией
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич во время своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) рассказал, что страна развивает отношения с США и странами Азии и Африки, при этом не обрывая связи с Россией, сообщает РИА Новости.

«Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем», — заявил он.

Сербский лидер отметил, что Белград намерен поддерживать дружеские отношения с государствами на всех континентах и гордится хорошими отношениями со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Вучич также подчеркнул, что, несмотря на партнерство с Вашингтоном, Сербия не намерена прерывать важные и исторические связи с Россией.

Ранее Вучич выступил на ГА ООН, прокомментировав конфликт на Украине. Он напомнил, что почти все страны Запада совершили ошибку, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН в Косово и напав на Сербию. Он уточнил, что это случилось 24 и 15 лет назад.

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    Марина Совина
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