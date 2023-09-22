Вучич отметил развитие отношений с США и Россией

Вучич заявил о развитии отношений Сербии с США без прерывания связей с Россией

Президент Сербии Александр Вучич во время своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) рассказал, что страна развивает отношения с США и странами Азии и Африки, при этом не обрывая связи с Россией, сообщает РИА Новости.

«Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем», — заявил он.

Сербский лидер отметил, что Белград намерен поддерживать дружеские отношения с государствами на всех континентах и гордится хорошими отношениями со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Вучич также подчеркнул, что, несмотря на партнерство с Вашингтоном, Сербия не намерена прерывать важные и исторические связи с Россией.

Ранее Вучич выступил на ГА ООН, прокомментировав конфликт на Украине. Он напомнил, что почти все страны Запада совершили ошибку, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН в Косово и напав на Сербию. Он уточнил, что это случилось 24 и 15 лет назад.