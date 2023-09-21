Вучич напомнил странам Запада об их ошибках

Вучич в ответ на критику России Западом заявил о нарушении устава ООН в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), прокомментировав конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич напомнил, что почти все страны Запада совершили ошибку, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН в Косово и напав на Сербию. Он уточнил, что это случилось 24 и 15 лет назад.

«Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу», — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что выражая критику действий России на Украине, Запад забывает аргументы, которые использовал для нападения на Сербию. Он отметил, что страна в тот момент «не создавала угрозы для существования» другого государства.

Ранее Вучич рассказал о лицемерии защитников территориальной целостности Украины. Он добавил, что Белград запросит проведения специального заседания СБ ООН по вопросу Косово и Метохии.