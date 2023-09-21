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22:52, 21 сентября 2023Мир

Вучич напомнил странам Запада об их ошибках

Вучич в ответ на критику России Западом заявил о нарушении устава ООН в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич выступил на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), прокомментировав конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич напомнил, что почти все страны Запада совершили ошибку, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза ООН в Косово и напав на Сербию. Он уточнил, что это случилось 24 и 15 лет назад.

«Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу», — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что выражая критику действий России на Украине, Запад забывает аргументы, которые использовал для нападения на Сербию. Он отметил, что страна в тот момент «не создавала угрозы для существования» другого государства.

Ранее Вучич рассказал о лицемерии защитников территориальной целостности Украины. Он добавил, что Белград запросит проведения специального заседания СБ ООН по вопросу Косово и Метохии.

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    Марина Совина
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