Вучич рассказал о лицемерии защитников территориальной целостности Украины

Александр Вучич: целостность Украины защищают те, кто нарушал целостность Сербии

Территориальную целостность Украины на заседании СБ ООН 20 сентября агрессивнее всего защищали те государства, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии в вопросе Метохии и Косово. Об этом рассказал президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

«На заседании Совбеза агрессивнее всего по вопросу защиты территориальной целостности Украины были те, кто агрессивнее всего нарушал целостность Сербии», — отметил политик.

По его словам, данное заявление «звучит парадоксально, но это так». Вучич подчеркнул, что Белград запросит проведения специального заседания СБ ООН по вопросу Косово и Метохии.

Александр Вучич 18-22 сентября находится в США, где участвует в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее политик заявил, что Европейский союз, ускоривший рассмотрение заявки на членство Украины, никогда не оказывал такой поддержки Балканским странам. По словам Вучича, задержка принятия в ЕС его страны не отражает реального положения дел в государстве, хотя Сербия сейчас лучше Румынии и Болгарии в 2007 году, когда те вошли в состав союза.