Сербия высказала недовольство ускорением процесса вступления Украины в ЕС

Президент Сербии Вучич: ЕС не оказывал Балканам такой поддержки, как Украине

Европейский Союз, ускоривший рассмотрение заявки на членство Украины, никогда не оказывал такой поддержки Балканским странам. Недовольство ускорением процесса вступления Киева в ЕС высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times (FT).

«Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата на вступление в союз в течение года с момента подачи заявки и, возможно, начало переговоров о членстве в следующем году, показывает уровень поддержки, которого у нас никогда не было», — заявил политик.

Он добавил, что задержка принятия в ЕС его страны не отражает реального положения дел в стране, хотя Сербия сейчас лучше Румынии и Болгарии в 2007 году, когда те вошли в состав союза. Вучич отметил, что Белград слышал о планах его вступлении в 2025 году, однако сейчас в Брюсселе уже говорят о 2030-м.

«Кто знает, что будет через семь лет? Поглощающая способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 доноров и 17 стран, которые берут у них деньги. Ни один из них не хотел бы, чтобы в их платежной ведомости было больше стран», — сказал сербский лидер.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует принять Украину и Балканские страны в свой состав к 2030 году. Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория.