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00:44, 29 августа 2023Мир

Назван возможный срок принятия Украины в состав ЕС

WSJ: Евросоюз планирует принять Украину в свой состав к 2030 году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Европейский союз (ЕС) планирует принять Украину, балканские страны в свой состав к 2030 году, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, необходимо согласовать целевой срок, который позволит активизировать реформы в странах-кандидатах. Эксперт назвал возможный срок принятия Украины в состав ЕС — 2030 год. «Пришло время двигаться вперед. Предстоит еще много работы. Это будет трудно, а иногда и болезненно как для будущих государств-членов, так и для ЕС», — отметил он.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон оценил вступление Украины в ЕС. В качестве причин, замедляющих в настоящее время принятие Украины в ЕС, дипломат назвал аграрный потенциал и численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы.

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    Марина Совина
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