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18:12, 25 июня 2023Мир

Французский министр назвал вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета

Французский министр Клеман Бон назвал вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета

Фото: Yves Herman / Reutres

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон оценил вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

В качестве причин, замедляющих в настоящее время принятие Украины в ЕС, дипломат назвал аграрный потенциал и численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы.

«Вступление в ЕС страны, которая насчитывает 40 миллионов жителей и является крупной сельскохозяйственной державой, очевидно, станет потрясением для бюджета [Евросоюза]», — заявил политик, указав, что Париж с самого начала конфликта Украины с Россией выступает в поддержку Киева.

Ранее в июне Клеман Бон заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начнутся только после завершения военного конфликта с Россией. Дипломат указал, что Евросовет принял «историческое и символическое решение», предоставив Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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    Карина Черных
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