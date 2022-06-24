Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС

МИД Франции заявил, что обсуждение членства Украины в ЕС начнется с окончанием конфликта

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся только после завершения военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, оценивая перспективы членства Киева в объединении. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что Евросовет принял «историческое и символическое решение», предоставив Украине статус кандидата на членство в ЕС. «Но это не значит, что все произойдет в одночасье. Чтобы не создавалось иллюзий завтра, следует сразу сказать, что это процедура, которая начнется, возможно, через несколько месяцев, которая будет долгой и требовательной», — добавил он.

«Надеюсь, что мир восстановится как можно скорее, но их экономика разрушена и на ее восстановление потребуется время. Ни для украинцев, ни для европейцев не было бы разумным считать, что можно ускорить процесс. Спешки не будет», — заключил Клеман Бон.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

