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01:50, 25 февраля 2025Мир

Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

Захарова заявила о любви сербов к РФ после голосования за резолюцию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

После голосования в ООН за резолюцию по Украине Захарова заявила о любви сербов к России и подчеркнула, что «все остальное переживем».

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии», — написала она на сербском языке.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об ошибке страны на голосовании в ООН по Украине. По словам политика, она должна была воздержаться. «За американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — сказал он.

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