Вучич заявил об ошибке Сербии на голосовании в ООН по Украине

Вучич: Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке

Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине «по ошибке», заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy.

По словам политика, она должна была воздержаться. Вучич извинился перед гражданами за это действие. «За американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — подчеркнул он.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться.

Вучич обвинил выступающих на полях Генассамблеи ООН в лицемерии при обсуждении Украины.