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19:42, 24 февраля 2025Мир

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве с более чем 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться.

В тексте резолюции от России требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с украинской территории. Кроме того, в документе содержится односторонний призыв к российской стороне прекратить боевые действия.

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