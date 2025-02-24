Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве с более чем 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться.

В тексте резолюции от России требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с украинской территории. Кроме того, в документе содержится односторонний призыв к российской стороне прекратить боевые действия.