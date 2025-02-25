На Западе объяснили нежелание Франции и Британии блокировать предложение США в ООН

WSJ: Франция и Британия в СБ ООН не хотели использовать право вето против США

Франция и Великобритания во время голосования в Совете безопасности (СБ) ООН не хотели использовать право вето против США. О нежелании европейских стран блокировать предложение американских коллег сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам неназванных дипломатов, французские и британские представители имели возможность заблокировать предложенный США документ, однако они решили не выступать против Вашингтона.

Ранее Совет безопасности ООН одобрил американский проект резолюции по Украине. За резолюцию проголосовали десять стран, включая Россию, КНР и США. Пять европейских стран, включая Великобританию и Францию, воздержались. Голосов «против» не было. Все поправки к документу были отклонены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась позиции Франции и Британии по Украине в Генассамблее (ГА) и Совбезе ООН. Она напомнила, что европейские страны внесли правки в проект американской резолюции в ГА ООН, сделав ее антироссийской, однако в СБ не воспользовались правом вето, чтобы заблокировать проект, с которым были не согласны.