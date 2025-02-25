Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) одобрил резолюцию по Украине, предложенную США. Об этом сообщает РИА Новости.
За резолюцию проголосовали десять стран, включая Россию, КНР и США. Еще пять воздержались, голосов «против» не было. Все поправки к документу были отклонены.
Авторы резолюции «выразили скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Главной целью ООН они назвали поддержание мира и безопасности в разрешении конфликты. В документе также просят окончить кризис на Украине и установить мир между Москвой и Киевом.
Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 решили воздержаться.