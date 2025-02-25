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01:12, 25 февраля 2025Мир

Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине, Россия проголосовала за
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) одобрил резолюцию по Украине, предложенную США. Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали десять стран, включая Россию, КНР и США. Еще пять воздержались, голосов «против» не было. Все поправки к документу были отклонены.

Авторы резолюции «выразили скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Главной целью ООН они назвали поддержание мира и безопасности в разрешении конфликты. В документе также просят окончить кризис на Украине и установить мир между Москвой и Киевом.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 решили воздержаться.

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