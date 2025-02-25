Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:58, 25 февраля 2025Мир

Захарова удивилась поведению Франции и Британии в ООН

Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в Генассамблее и Совбезе ООН.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними?.. Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — говорится в публикации.

Она отметила, что две страны внесли поправки в проект резолюции США в Генассамблее, чем «испохабили» его. Позже США внесли тот же проект резолюции в Совбез, где она была одобрена без поправок. Франция и Британия не воспользовались правом вето.

Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что представленный страной проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине является путем к миру. Дипломат подчеркнула, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят уход людей из жизни, поэтому американская сторона выступают против поправок как России, так и Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Пять молодых людей обвинили в попытке теракта в воинской части

      Россиянам назвали неочевидный способ избавиться от головной боли

      Названы ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов

      Захарова удивилась поведению Франции и Британии в ООН

      В США выразили надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

      Тревел-блогер раскрыл истинное отношение тайских женщин к российским мужчинам

      Россиян предупредили о новой схеме оплаты электроэнергии

      Трамп удивился вопросу о помощи в восстановлении Украины

      ИИ оказался не способен заменить программистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше