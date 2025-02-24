Представитель США в ООН назвала проект резолюции по Украине путем к миру

Представитель США в ООН Ши: Проект резолюции США по Украине — путь к миру

Представленный США проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине — не мирная сделка, а путь к миру. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши, сообщает РИА Новости.

«Резолюция, представленная США, не является мирной сделкой. Это путь к миру», — сказала американский представитель.

Дипломат подчеркнула, что альтернативный западный проект резолюции ГА ООН, как и поправки к американскому документу, не остановят гибель людей. По ее словам, США выступают против поправок как России, так и Европейского союза.

Ранее США выступили против антироссийского проекта резолюции ООН. Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать резолюцию Украины и призывает отозвать ее.