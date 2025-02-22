США в резолюции ООН не обвинили Россию в начале конфликта на Украине. О чем говорится в нейтральном документе с поправкой Москвы?

Россия внесла поправку к резолюции США по Украине об устранении причин конфликта

Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом «устранения коренных причин» конфликта на Украине.

США обозначили следующую формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

Москва предложила дополнить ее и после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить фразу «в том числе путем устранения его коренных причин».

США в проекте резолюции не обвиняют Россию в начале конфликта на Украине

США в проекте резолюции ГА ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон документ отказался быть соавтором проекта, где вина возложена на Москву, и предложил новый, нейтральный, под названием «Путь к миру».

США не поддержали формулировки о российском вторжении на Украину и отказались от призыва к РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории Украины.

В тексте указано, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о скорейшем его прекращении и призывает к прочному миру между Украиной и Россией.

Главной целью Организации Объединенных Наций называется поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.

Постоянные представители стран Евросоюза обсудят представленную США резолюцию. Отмечается, что экстренная встреча постпредов состоится 22 февраля.

Лавров оценил решение США по резолюции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет здравый смысл, это является его основным лозунгом в украинском вопросе. Его слова приводит ТАСС.

Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства, подчеркивает, что его главный лозунг — здравый смысл Сергей Лавров глава МИД России

Он назвал бесцельной и тупиковой резолюцию, которую не стали подписывать американские делегаты.

Трамп отказался возложить вину за начало конфликта на Россию

США внесли предложения о проекте резолюции после ряда заявлений президента Дональда Трампа. В частности, политик отказался считать Россию виновной в начале конфликта на Украине.

Глава Белого дома считает, что к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский.

Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.

