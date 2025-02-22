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01:05, 22 февраля 2025Мир

Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Россия внесла правку к резолюции США об устранении причин конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом «устранения коренных причин» конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Россия предложила следующие изменения в пункте 1: после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить уточнение «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее США в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон предложил новый, нейтральный документ.

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