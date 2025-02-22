Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Россия внесла правку к резолюции США об устранении причин конфликта на Украине

Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом «устранения коренных причин» конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Россия предложила следующие изменения в пункте 1: после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить уточнение «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее США в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон предложил новый, нейтральный документ.