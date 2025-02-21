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19:35, 21 февраля 2025Мир

Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине

Трамп: В возникновении конфликта на Украине нет вины России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

В возникновении конфликта на Украине нет вины России, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.

В ходе интервью Трамп также заявил, что у президента Украины нет «карт в рукаве», чтобы вести переговоры с Россией.

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