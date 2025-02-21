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19:16, 21 февраля 2025Мир

Трамп заявил об отсутствии у Зеленского карт в рукаве для переговоров

Трамп: У Зеленского нет карт в рукаве, чтобы вести переговоры с Россией
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sven Hoppe / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет «карт в рукаве», чтобы вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

«Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве», — отметил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истерика властей Украины об отсутствии ее представителей на переговорах России и США неуместна.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели переговоры по конфликту на Украине.

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