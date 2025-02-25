Захарова: Франция и Британия за три минуты сменили позицию при голосовании в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по резолюциям об украинском кризисе в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Она указала на непоследовательность их решений и поставила под сомнение искренность двух европейских стран.

В своем Telegram дипломат напомнила, что накануне Украина внесла на рассмотрение ГА ООН свою антироссийскую резолюцию, которую в результате приняли. При этом Захарова подчеркнула, что США впервые были против. Далее Штаты внесли на рассмотрение в ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису «с универсальным призывом к миру, без русофобии». «Страны ЕС (среди них Британия и Франция, что важно) испохабили текст своими поправками. Резолюция была принята. США воздержались. Страны ЕС проголосовали "за"», — написала Захарова, добавив, что через несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в СБ ООН, где эта резолюция была одобрена уже без поправок.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Теперь к самому интересному. Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. (…) Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — задалась вопросом она.

Дипломат отметила, что резолюция СБ ООН без осуждения России имеет преимущественное значение перед резолюцией ГА ООН и задает правильные рамки, призывая к миру.

Нежелание Франции и Британии блокировать предложение США в ООН объяснили

Как пишет The Wall Street Journal, Франция и Великобритания во время голосования в СБ ООН не хотели использовать право вето против США. Как отметили неназванные дипломаты, представители этих стран имели возможность заблокировать предложенный американской стороной документ, но решили не делать этого.

Николя де Ривьер Фото: David Dee Delgado / Reuters

Известно, что СБ ООН ранее одобрил американский проект резолюции по Украине. «За» проголосовали десять стран (Россия, КНР, США и другие). Пять европейских стран, включая Великобританию и Францию, воздержались. Голосов «против» не было. Все поправки к документу были отклонены.

В России американский проект назвали шагом в правильном направлении

В понедельник, 24 февраля, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект, подготовленный Британией, Францией, ФРГ, Канадой, Швейцарией, Польшей и другими странами-союзницами Украины, проголосовали 93 государства, 18 стран выступили против (среди них Россия, Израиль, США, Белоруссия, Венгрия), 65 — воздержались. В тексте резолюции от российской стороны требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы с территории Украины. Также, согласно документу, РФ в одностороннем порядке должна прекратить боевые действия.

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призывала отозвать антироссийский проект резолюции ГА, сообщив, что американская сторона не может поддержать его. Она также указала, что путем к миру является представленный США проект резолюции.

Вашингтон отказался быть соавтором проекта антироссийской резолюции и предложил свой, нейтральный вариант. В нем США не обвиняют РФ в начале конфликта и призывают к его скорейшему прекращению и прочному миру между двумя странами

В России американский проект назвали шагом в правильном направлении.

В принятой ГА ООН западной резолюции увидели помехи миру

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов счел позорной принятую западную резолюцию. Он отметил, что в ООН в очередной раз выдвигают документ, не отвечающий изначальным принципам создания организации. «Принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта», — сказал Рогов.

Фото: David Dee Delgado / Reuters

В США же резолюцию назвали враждебной по отношению к любой из сторон и не способствующей урегулированию по Украине. Госсекретарь страны Марко Рубио отметил, что такие проекты лишь мешают разрешению конфликта. «Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна, и они хотели продвигать свою резолюцию», — высказался он.