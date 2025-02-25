В России назвали позорной принятую в ООН западную резолюцию

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал позорной западную резолюцию, за которую проголосовала Генеральная Ассамблея (ГА) ООН. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению чиновника, в ООН в очередной раз выдвигают документ, не отвечающий изначальным принципам создания организации.
«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — добавил Рогов.
По его мнению, показательной является позиция США. Долгое время американские делегаты голосовали за украинский проект резолюции, но в этот раз впервые не поддержали его и предложили собственный, нейтральный документ.
24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться. Среди тех, кто голосовал против — Россия, США и Израиль.