Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:36, 25 февраля 2025Россия

В России назвали позорной принятую в ООН западную резолюцию

Рогов назвал позорной принятую на ГА ООН западную резолюцию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал позорной западную резолюцию, за которую проголосовала Генеральная Ассамблея (ГА) ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению чиновника, в ООН в очередной раз выдвигают документ, не отвечающий изначальным принципам создания организации.

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — добавил Рогов.

По его мнению, показательной является позиция США. Долгое время американские делегаты голосовали за украинский проект резолюции, но в этот раз впервые не поддержали его и предложили собственный, нейтральный документ.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, проголосовали 93 государства. 18 стран выступили против, еще 65 предпочли воздержаться. Среди тех, кто голосовал против — Россия, США и Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия ошибочно проголосовала за западную резолюцию ООН по Украине. Как на это отреагировали внутри страны и в России?

      Жена Роберта Паттинсона снялась без штанов

      В Росконгрессе заявили о потере Украиной «наиболее рентабельных» месторождений

      Россиян предупредили о связанной с возможным возвращением брендов уловке мошенников

      Путин сравнил рейтинг Зеленского и Залужного

      В России назвали позорной принятую в ООН западную резолюцию

      Макрон заявил о готовности 30 стран предоставить Украине гарантии безопасности

      Порномодель проспонсировала футбольный клуб в пику переспавшей со 1057 мужчинами коллеге

      Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из праздничного концерта

      В Британии оценили возможность возвращения России в G7

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше