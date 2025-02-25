Госсекретарь США высказался о «враждебных» резолюциях в ООН по Украине

Рубио: враждебные резолюции в ООН мешают урегулированию по Украине

«Враждебные» резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп желает завершить украинский конфликт. Рубио отметил, что «враждебные» резолюции в ООН мешают этому.

«Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна, и они хотели продвигать свою резолюцию», — высказался он.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по Украине, предложенную США. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект резолюции, подготовленный Киевом в соавторстве более чем с 50 государствами, проголосовали 93 стран. 18 государств выступили против, еще 65 предпочли воздержаться.