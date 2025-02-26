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13:36, 26 февраля 2025Мир

Лавров высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине

Лавров: Россия не рассматривает размещение европейских миротворцев на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Катар, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«Я не знаю, что там [президент Франции Эммануэль] Макрон говорил, он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне», — сказал дипломат, отметив, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, но Москву никто об этом не спрашивает.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция хотят разместить войска на Украине рядом с портами и атомными электростанциями в рамках урегулирования конфликта. По данным The Economist, переговоры, которые ведут Лондон и Париж, предусматривают отправку относительно небольших сил, возможно, в несколько десятков тысяч человек.

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