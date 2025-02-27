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13:20, 27 февраля 2025Экономика

Набиуллина объяснила колебания курса рубля

Набиуллина: Колебания рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками
Вячеслав Агапов
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Колебания курса рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками. Так объяснила укрепление национальной валюты глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

В ходе Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, глава регулятора заявила, что отклонения курсов — это временное явление, которое связано с перестройкой и адаптацией участников рынка. За последнее время различные ограничения распространились почти на все банки и на Мосбиржу, что повлияло на структуру валютного рынка и волатильность курса и создало новые сложности с международными платежами.

«В этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — пояснила она.

В условиях, когда меняется структура валютного рынка и структура торгов, регулятор должен сделать функционирование валютного рынка для всех участников максимально прозрачным, добавила Набиуллина.

В резюме обсуждения ключевой ставки представители регулятора отметили, что затрудняются оценить устойчивость укрепления рубля и его влияние на цены в России. Участники заседания совета директоров заявили, что снижение курсов зарубежных валют связано с реакцией рынков на геополитические события и падением спроса на них со стороны импортеров.

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