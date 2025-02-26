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17:28, 26 февраля 2025Экономика

В Центробанке затруднились оценить устойчивость рубля

ЦБ: Оценить устойчивость укрепления рубля и его влияние на цены в России сложно
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Оценить устойчивость укрепления рубля и его влияние на цены в России пока сложно. Об этом заявили представители Банка России в резюме обсуждения ключевой ставки.

Участники заседания совета директоров затруднились оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. По их словам, снижение курсов зарубежных валют связано с реакцией рынков на геополитические события и падением спроса на них со стороны импортеров.

Во вторник, 25 февраля, Банк России понизил официальный курс доллара, доведя его 86 рублей. Курс евро опустился до 90,94 рубля.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с РИА Новости предположил, что Доллар весной не вернется к отметке выше 90 рублей, если отечественную валюту не настигнет очередной виток эскалации. В то же время, по мнению эксперта «Велес Капитала» Юрия Кравченко, целевой прогноз курса доллара на конец года сейчас не превышает 100 рублей в связи с укреплением национальной валюты.

Финансист Александр Лосев заявил, что рост курса рубля вызван налоговой неделей и отсутствием дефицита ликвидности валюты на местном рынке. Это положение дел существенно отличается от того, которое наблюдалось в конце ноября и начале декабря, когда курс рос из-за нехватки валюты для обеспечения страны импортом накануне праздников.

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