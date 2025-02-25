ЦБ понизил курс доллара

Центробанк понизил официальный курс доллара до 86 рублей

Российский Центробанк понизил официальный курс доллара. По расчетам на среду, 26 февраля, он составляет 86 рублей (минус 1,57 рубля). Об этом говорится на сайте регулятора.

Курс евро, рассчитанный регулятором, снизился на 1,58 рубля — до 90,94. Юань стоит 11,8 рубля (минус 26 копеек). Официальные курсы доллара и евро упали до минимумов с августа 2024 года.

Опрошенные РБК аналитики отмечают, что рубль подорожал уже слишком сильно. Сейчас российскую валюту поддерживает геополитика. В частности, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указывает на положительный эффект от продолжающихся российско-американских переговоров и перспективах того, что Белый дом может пересмотреть свое отношение к Москве. В случае успешного продолжения переговоров, уверена Мильчакова, в скором времени мы вполне сможем увидеть доллар по 80.

Со своей стороны начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов указывает, что рубль уже технически перегревается. Он считает, что геополитика влияет на курс, но уже не так значительно. Он напомнил, что 28 февраля экспортеры будут осуществлять налоговые выплаты.