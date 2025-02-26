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14:49, 26 февраля 2025Экономика

Названы основные причины укрепления рубля

Финансист Лосев: Прогнозы о скором снятии санкций укрепили рубль
Кирилл Луцюк

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

К укреплению рубля привели два с половиной фактора. Об этом заявил финансист Александр Лосев. Его цитирует телеканал «360».

Первый фактор, на который он обратил внимание, это налоговая неделя. Для того, чтобы платить налоги, экспортеры продают выручку, что сказывается на динамике курса рубля. Второй фактор — отсутствие дефицита ликвидности валюты на местном рынке. Это положение дел существенно отличается от того, которое наблюдалось в конце ноября и начале декабря, когда курс рос из-за нехватки валюты для обеспечения страны импортом накануне праздников.

Наконец, неполный третий фактор — это разговоры о возможном снятии санкций с России. Рынок играет на опережение, хотя оснований надеяться, что ограничения оперативно отменят, пока нет.

«Волатильность курса будет наблюдаться достаточно долго, потому что геополитические факторы никуда не исчезли. Если [президент США Дональд] Трамп развернет глобальную торговую войну и главным пострадавшим окажется Китай, то, возможно, китайские банки прекратят исполнять антироссийские санкции», — уверен Лосев.

Ранее, 25 февраля, Банк России понизил официальный курс доллара, доведя его 86 рублей. Курс евро опустился до до 90,94 рубля.

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