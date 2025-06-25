Инфляция в России замедлилась

Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции в России до 9,48 процента

Рост цен в России в период с 17 по 23 июня составил 0,04 процента по сравнению с предыдущей неделей, а в годовом выражении инфляция замедлилась с 9,59 до 9,48 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Замедление инфляции обусловлено непродовольственными товарами, где цены за неделю снизились на 0,02 процента. В услугах рост цен замедлился до 0,04 процента, а в продовольственных товарах по-прежнему остается выше среднего уровня — 0,06 процента.

Отдельно плодоовощная продукция подешевела на 0,3 процента, причем картофель потерял в цене 2,2 процента, помидоры — 2,1 процента, а лук — 1,5 процента. Продукты без плодоовощей подорожали на 0,09 процента.

Отмечается, что бензин в годовом выражении подорожал на 11,58 процента, что выше инфляции, продовольственные товары — на 12,08 процента, а отдельно плодоовощная продукция — на 16,43 процента.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что цены на картофель в России в настоящее время не особенно отличаются от той стоимости, что была пару лет назад. При этом, по данным Росстата, в 2023 году килограмм картофеля стоил не дороже 50 рублей.