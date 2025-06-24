Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 24 июня 2025Экономика

В правительстве оправдали рост цен на картофель

Вице-премьер Патрушев объяснил рост цен на картофель их неоправданным падением
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Цены на картофель в России в настоящее время не особенно отличаются от той стоимости, что была пару лет назад. Таким образом в интервью «Комсомольской правде» рекордное подорожание популярного продукта объяснил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, рост цен был связан с высоким урожаем 2023 года, после чего наблюдалось экономически неоправданное падение стоимости, ставившее производство на грань рентабельности. Урожай 2024 года оказался сравним с тем, что был в 2022 году, и стоимость начала отыгрывать свое падение.

Патрушев подчеркнул, что посевные площади под картофель в этом году увеличены, уже начинается сбор нового урожая, и цены на корнеплод в магазинах стабилизированы.

Вице-премьер не объяснил, какое именно падение стоимости картофеля он имеет в виду. По данным Росстата, на 9 января 2023 года килограмм картофеля в рознице в среднем стоил 32,3 рубля, а к 7 августу его цена увеличилась 42,97 рублей. В январе 2024-го цены падали до 29,93 рубля, а виюне того же года уже поднялись 56,31 рубля.

Между тем в конце апреля этого года стоимость картофеля в магазинах выросла до 85,4 рублей за килограмм, что стало историческим максимумом. Таким образом, по сравнению с уровнем двухлетней давности цены на картофель в розничной продаже выросли в два раза, что значительно выше официальной инфляции.

В Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН заметили, что продажа картофеля сократилась на восемь процентов, а хлеба, макарон и круп выросла на шесть, пять и три процента соответственно. Такие данные могут означать, что россияне на фоне ценовой динамики начали менять потребительские привычки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    В Кремле опровергли сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи

    Килиан Мбаппе стал новым амбассадором именитого бренда

    19-летняя дочь известной телеведущей снялась в купальниках

    Картина из старой дубильной мастерской оказалась работой известного художника XVII века

    В Кремле анонсировали доклад Путину по теме украинского урегулирования

    Двое россиян организовали крупную нарколабораторию в арендованном доме

    Катя Лель рассказала об одном страхе

    Песков рассказал об оголтелости НАТО

    Названа причина рака легких у некурящих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости