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07:17, 20 июня 2025Экономика

Цены на картофель начали снижаться

Лут: Цены на картофель в России понемногу пошли вниз
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В настоящее время российские аграрии уже начали убирать урожай, а цена на картофель понемногу пошла вниз. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Ее процитировали «Известия».

Она напомнила, что в 2023 году в России получили рекордный урожай этого овоща, что фактически обернулось обрушением цен. Как следствие, производителям пришлось продавать его ниже себестоимости. На фоне такой низкой базы, сегодня наблюдается очень серьезный рост стоимости.

Что касается урожая прошлого года, то его Лут назвала неплохим. Нехватки картофеля не ощущалось, а его цены догнали уровень накопленной за десять лет инфляции лишь в марте.

Ранее выяснилось, что в I квартале 2025 года продажа картофеля упала на восемь процентов. По словам замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Светланы Мисихиной покупательная способность россиян по отношению к картофелю снизилась на 45 процентов.

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