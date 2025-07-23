Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 23 июля 2025Экономика

Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

«Финуслуги» сообщили о снижении ставок по вкладам у шести крупнейших банков РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С начала недели сразу шесть российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам с шагом от 0,2 до 2 процентных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе финансового маркетплейса «Финуслуги», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такая динамика наблюдается перед заседанием совета директоров Центробанка в пятницу, 25 июля, на котором будет решаться вопрос по уровню ключевой ставки.

По состоянию на середину недели средняя ставка по трехмесячному вкладу опустилась до 17,52 процента годовых, по полугодовому — до 16,64 процента, а по годовому — до 15,81 процента. Для расчетов использовались вклады на сумму 100 тысяч рублей двадцати крупнейших российских банков без специальных условий по депозитным продуктам.

С начала июля средние ставки упали на 1,13-1,32 процентных пункта. В июне, когда ключевая ставка опустилась с 21-го до 20 процентов показатель сократился на 2,06-2,7 процентных пункта. На снижение пошли сразу все рассматриваемые в исследовании банки.

Текущая динамика говорит о неуверенности рынка относительно действий Центробанка в пятницу. Аналитики согласны с тем, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), но расходятся в величине этого снижения. Большинство ожидают, что ставка опустится до 18 процентов, но многие участники опросов говорят о 17 или 19 процентах.

В пользу резкого снижения говорит замедление инфляции быстрее ожиданий, однако сохранение на высоком уровне дефицита кадров и инфляционных ожиданий вкупе с ускорением расходования бюджетных средств может заставить ЦБ проявить осторожность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по России ракетой «Нептун» и управляемыми авиабомбами. В Минобороны рассказали о последствиях

    Участник СВО раскрыл кардинальное отличие тактики солдат из КНДР в боях в России

    Украинцы из прифронтовых регионов начали чаще питаться на помойках

    Российский синхронист Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира

    Москвичей призвали на время отказаться от машин

    Зеленский заявил о намерении Киева добиться одного соглашения на переговорах с Россией

    Бывший посол США призвал россиян отказываться от гражданства России

    Раскрыты перспективы для семей изнасиловавших девочку под Калугой мигрантов

    Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

    Ермак встретился с Эрдоганом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости