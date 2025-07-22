Дефициту российского бюджета предсказали резкий рост

MMI: Дефицит федерального бюджета по итогам года может достичь 8 трлн рублей

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета может составить восемь триллионов рублей, что более чем в два раза превысит уровень, который там прописан после корректировок. Такое предположение со ссылкой на оперативную официальную статистику высказали эксперты Telegram-канала MMI.

По данным электронного бюджета, на 18 июля расходы федерального бюджета достигли 23,8 триллиона рублей, что означает существенное ускорение трат по сравнению с первым полугодием.

Чтобы уложиться в запланированные по итогам года 42,3 триллиона рублей, в оставшиеся пять месяцев надо резать расходы на 11 процентов в годовом выражении, а если учитывать инфляцию, то на 20 процентов.

Как отмечается в сообщении, правительство никогда не согласится сократить траты до такой степени, потому что это означает неизбежный кризис в четвертом квартале. Выходом из негативного сценария станет рост расходов до 46 триллионов рублей за счет продажи банкам облигаций федерального займа (ОФЗ).

Доходы с учетом нынешних реалий и цен на нефть вряд ли превысят 38 триллионов рублей, что и дает искомый дефицит. Аналитики подчеркивают, что такая траектория является сильным проинфляционным фактором, что может повлиять на движение ключевой ставки.

Очередное заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу, 25 июля. Аналитики сходятся во мнении, что регулятор второй раз подряд смягчит денежно-кредитную политику, однако размер снижения остается дискуссионным.

Поводом для снижения ставки остается существенное замедление инфляции, однако сохраняющиеся на высоком уровне инфляционные ожидания, неопределенность с бюджетной политикой и сохраняющийся на рекордном уровне дефицит рабочей силы могут заставить Банк России проявить осторожность.