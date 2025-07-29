МВФ резко снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году

МВФ снизил с 1,5 % до 0,9 % прогноз роста российской экономики в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году — в апреле он ожидал полуторапроцентного роста, теперь же опустил его до уровня 0,9 процента. Об этом со ссылкой на подготовленный фондом июльский обзор мировой экономики сообщает «Интерфакс».

Также стало известно, что в 2026-м МВФ ожидает чуть более активного роста экономики РФ. Прогноз по нему вырос по сравнению с предыдущим на 0,1 процентного пункта — с 0,9 до 1,0 процента.

О том, что МВФ планирует пересмотреть прогноз по российскому ВВП в сторону понижения в начале месяца заявила его официальный представитель Джули Козак. Она отмечала, что после прошлогоднего «перегрева» в экономике страны наметились признаки значительного замедления темпов роста, а совокупность факторов говорит о том, что почти все свободные ресурсы и мощности уже задействованы в ней, оставляя все меньше предпосылок для снижения разрыва между спросом и предложением.

Банк России по-прежнему прогнозирует рост ВВП России в диапазоне 1-2 процентов, Минэкономразвития — на уровне 2,5 процента.