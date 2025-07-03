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18:53, 3 июля 2025Экономика

МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

Представитель МВФ Козак заявила о планах пересмотреть прогноз ВВП РФ на 2025 год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит свой прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год в сторону снижения на фоне наметившихся признаков ухудшения ситуации в ряде отраслей РФ. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

После прошлогоднего «перегрева» в российской экономике наметились признаки резкого замедления темпов роста, отметила она. Несмотря на замедление инфляции, динамика увеличения потребительских цен в стране остается на высоком уровне. При этом безработица сохраняется на рекордно низком уровне.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что почти все свободные ресурсы и мощности уже задействованы в экономике, пояснила Козак. На этом фоне предпосылок для снижения разрыва между спросом и предложением остается все меньше. Новый прогноз темпов роста российской экономики с учетом вышеперечисленных факторов будет опубликован МВФ до конца июля. «Экономика России быстро замедляется, а риски растут», — резюмировал представитель фонда.

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Актуальный на данный момент прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год МВФ опубликовал в апреле. Он предполагал увеличение ВВП РФ к концу декабря на 1,5 процента. Новый прогноз, подчеркнула Козак, будет предполагать более низкие темпы роста.

О резком замедлении динамики российского валового продукта свидетельствуют в том числе данные Центробанка (ЦБ) РФ. По итогам первого квартала регулятор указал на более чем трехкратное замедление роста национальной экономики — с 4,3 процента за весь прошлый год до 1,4 процента. К числу основных причин охлаждения ЦБ отнес в том числе эффект от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), которая сделала кредитование населения и бизнеса фактически недоступным. Это обстоятельство, в свою очередь, негативным образом отразилось на производственной и деловой активности в стране.

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