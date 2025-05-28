ЦБ сообщил о трехкратном замедлении темпов роста российской экономики

ЦБ: Темпы роста российской экономики упали до 1,4 процента в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года темпы роста российской экономики снизились более чем втрое в сравнении с динамикой, зафиксированной в конце 2024-го, и составили 1,4 процента. О резком замедлении ВВП РФ сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, в октябре-декабре прошлого года темпы роста российской экономики составили 4,5 процента. Таким образом, за первые три месяца 2025-го динамика замедлилась на 3,1 процентного пункта (п.п.), следует из данных регулятора.

К числу основных причин охлаждения экономики РФ ЦБ отнес в том числе эффект от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне в 21 процент с конца октября 2024-го. За это время рыночные проценты по займам резко увеличились, что сделало кредиты гораздо менее доступными как для бизнеса, так и для рядовых граждан.

Кроме того, на ситуацию оказало негативное воздействие усиление санкционного давления со стороны западных стран, добавили в ЦБ. Дополнительных проблем российской экономике создала эскалация торговых войн в мире после резкого ужесточения таможенной политики властями США. Рост глобальной напряженности, ставший результатом противостояния Вашингтона и Пекина, в дальнейшем может ударить по экономическому потенциалу РФ, «прежде всего через снижение цен на нефть и другие сырьевые товары», заключили в регуляторе.

Макроэкономическая нестабильность все сильнее проявляется на российском рынке, отметили ранее в ЦБ. Внешние ограничения вкупе с удорожанием кредитов ухудшили финансовое состояние ряда крупнейших отечественных компаний, что в итоге вылилось в трудности с обслуживанием долговых обязательств. Так, в 2024 году 32 процента суммарной задолженности пришлось на корпорации с повышенной процентной нагрузкой, а 8 процентов совокупного долга — на компании, испытывающие наибольшие затруднения с выплатами. На этом фоне в ЦБ не исключили банкротства некоторых ключевых отечественных организаций в среднесрочной перспективе.